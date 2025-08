GRABADO el 01-08-2025

¡Carro terminó destrozado! Fuertes vientos de 50 km/h tumban árboles y carteles en Lima

El 31 de julio, fuertes vientos sorprendieron en varias regiones del Perú.En Arequipa o Ica hubo tormenta de Arena. En Lima, si bien no ocurrió eso, sí se reportaron daños materiales. Un carro terminó destrozado porque un árbol cayó encima.



