GRABADO el 04-10-2025

Descubre la energía que marca tu crecimiento personal y económico SEGMENTO ViajeAOtraDimensión

¿Sabías que tu fecha de nacimiento define tu energía y revela en qué año personal te encuentras? Según el numerólogo Cristian Barrón, este número muestra tu esencia, tus retos kármicos y las oportunidades de crecimiento personal y económico que marcarán tu vida.



Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.



¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/RPPNoticias

Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio

Noticias 24/7 en: https://rpp.pe



¡Regístrate en el club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!

https://clubfcc.com



Síguenos en redes sociales:

Facebook / rppnoticias

Instagram / rppnoticias

WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029...

X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias

TikTok / rppnoticias

Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

'Recomienda.pe': plataforma para que emprendedores puedan ofrecer sus servicios ADNRPP ENTREVISTA.

Elecciones 2026: ¿Qué nos dicen las redes sobre los votantes peruanos? ADNRPP ENTREVISTA.

Descubre la energía que marca tu crecimiento personal y económico SEGMENTO ViajeAOtraDimensión.

Imagen del Señor de los Milagros se desplaza por la Av. Tacna RPPESPECIALES DESPACHO.

ENVIVO SEÑOR DE LOS MILAGROS: Levantamiento Mundial 04/10/25 RPPESPECIALES.

Inicia el levantamiento del anda del Señor de los Milagros en Perú y el mundo RPPESPECIALES.

Fabricio Valencia, ministro de Cultura, enfrenta moción de censura en su contra ADNRPPENTREVISTA.

Liberan a alcalde de Pataz tras ser intervenido por llevar arm4s ROTATIVARPP ENTREVISTA.

ENVIVO SENCILLO Y AL BOLSILLO 4/10/2025 SENCILLOYALBOLSILLO.

Inflación en septiembre se mantiene estable ROTATIVARPP ENTREVISTA.

ENVIVO DIALOGOFERPP 4/10/2025.

Primer recorrido del Señor de los Milagros: Av. Tacna permanece cerrada ADNRPP DESPACHO.

ENVIVO ENFOQUE DE LOS SÁBADOS ENFOQUERPP 04/10/2025.

Hamás pide negociar plan de paz de Donald Trump para Gaza ROTATIVARPP ENTREVISTA.

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 04/10/2025 ADNRPP.

Además hoy día 05 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS RPP Noticias

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.