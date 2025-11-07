GRABADO el 07-11-2025

Sunass : ¡lo que debes saber de tu recibo de agua potable!

Sunass : ¡lo que debes saber de tu recibo de agua potable! 
EnVivo: ¿Problemas, reclamos o dudas, con tu recibo de agua potable?, todo lo que necesitas saber para seguir los pasos y encontrar una solución te brinda en esta entrevista la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento ( SUNASS) a través de su representante Sheyla Román. 

-Senamhi

Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe
Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video
Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline

Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/
Twitter https://twitter.com/agenciaandina
Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/

Desde Agencia de Noticias Andina

Las preocupantes cifras de neumonía en el Perú.

Las preocupantes cifras de neumonía en el Perú.

Normas Legales: declaran de interés nacional los XX Juegos Bolivarianos 2025.

SaludPol: Policías en tratamiento accederán a atención especializada en China.

Las 5 del día: hoy vence plazo para registrar a personeros en primarias.

Sunass : ¡lo que debes saber de tu recibo de agua potable!.

¡Sorprendente! con IA descubren 500 geoglifos de Líneas de Nazca.

¡Exclusivo! Cumbia sinfónica al ritmo de Mauricio Mesones.

Illariywan Yachariy: Perú liderará APEC 2034.

Convocados de la selección peruana para amistosos.

DNI electrónico: lo que debes saber de tu clave PIN y Certificado Digital.

¡Logro mundial! Machu Picchu es Destino Carbono Neutral por tercera vez.

Desde Gamarra: conoce las ofertas de fin de año, el festival de ropa interior.

Desde Gamarra: conoce las ofertas de fin de año, el Festival de Ropa Interior y más.

DNI electrónico: Cómo obtener tu clave PIN y Certificado Digital.

Además hoy día 10 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Agencia de Noticias Andina

video

Las preocupantes cifras de neumonía en el Perú

video

Las preocupantes cifras de neumonía en el Perú

video

Normas Legales: declaran de interés nacional los XX Juegos Bolivarianos 2025

video

SaludPol: Policías en tratamiento accederán a atención especializada en China

video

Las 5 del día: hoy vence plazo para registrar a personeros en primarias

video

Sunass : ¡lo que debes saber de tu recibo de agua potable!

video

¡Sorprendente! con IA descubren 500 geoglifos de Líneas de Nazca

video

¡Exclusivo! Cumbia sinfónica al ritmo de Mauricio Mesones

video

Illariywan Yachariy: Perú liderará APEC 2034

video

Convocados de la selección peruana para amistosos

video

DNI electrónico: lo que debes saber de tu clave PIN y Certificado Digital

video

¡Logro mundial! Machu Picchu es Destino Carbono Neutral por tercera vez

video

Desde Gamarra: conoce las ofertas de fin de año, el festival de ropa interior

video

Desde Gamarra: conoce las ofertas de fin de año, el Festival de Ropa Interior y más

video

DNI electrónico: Cómo obtener tu clave PIN y Certificado Digital

Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento del héroe nacional Andrés Avelino Cáceres

Nacimiento del héroe nacional Andrés Avelino Cáceres

Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo

Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo

Semana Turística del Valle del Mantaro

Semana Turística del Valle del Mantaro

Creación de la Escuela Nacional de Turismo

Creación de la Escuela Nacional de Turismo

Semana Internacional de la Ciencia y la Paz

Semana Internacional de la Ciencia y la Paz

Día de la Biblioteca Escolar

Día de la Biblioteca Escolar

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es lunes, 10 de noviembre de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.38
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo