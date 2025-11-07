GRABADO el 07-11-2025

Sunass : ¡lo que debes saber de tu recibo de agua potable!

EnVivo: ¿Problemas, reclamos o dudas, con tu recibo de agua potable?, todo lo que necesitas saber para seguir los pasos y encontrar una solución te brinda en esta entrevista la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento ( SUNASS) a través de su representante Sheyla Román.



-Senamhi



