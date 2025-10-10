GRABADO el 10-10-2025

Luis Villasana sobre Nobel de la Paz para María Corina Machado: Una alegría civil para todo el país

El coordinador de Vente Venezuela en Perú, Luis Villasana, expresó su emoción tras el anuncio del Premio Nobel de la Paz otorgado a la líder opositora venezolana María Corina Machado, destacando el impacto simbólico y político del reconocimiento.



Este día es importante para los venezolanos y todos los latinoamericanos. Fue un shock, muy emotivo, las cosas pasan cuando tienen que pasar. Corrieron las lágrimas, a todos nos agarró de sorpresa, señaló en entrevista con 2025 en 24 Horas.



Villasana consideró que el galardón llega en medio de un proceso de transición pacífica hacia la recuperación de la democracia y la libertad en Venezuela. María Corina nos ha enseñado a ganar, es una alegría civil para todo el país, añadió.



MENSAJE A MADURO



Asimismo, sostuvo que este reconocimiento internacional envía un mensaje claro al régimen de Nicolás Maduro. El mensaje más profundo que se le está dando a Maduro y a toda su organización narcoterrorista es que, sobre la base de principios, valores, coherencia y respeto a los derechos, este premio ha socavado cualquier posibilidad de diferencias en cuanto a la percepción de lo que significa Maduro para Venezuela, afirmó.

Desde 24 Horas

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 10 DE OCTUBRE DEL 2025.

Luis Villasana sobre Nobel de la Paz para María Corina Machado: Una alegría civil para todo el país.

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 10 DE OCTUBRE DEL 2025.

Romy Chang: "Se concedería el impedimento de salida del país contra Dina Boluarte".

Ricardo Márquez: "Esta transición tiene que tener una visión de Estado, no de partido".

José Jerí: las denuncias por abuso sexual, desobediencia y hasta corrupción del presidente peruano.

Inestabilidad política frena crecimiento económico y afecta creación de empresas, advierte Von Hesse.

Abogado de Dina Boluarte: "No hemos solicitado asilo, ni piensa pasar a la clandestinidad".

José Jerí se reunió con fiscal de la Nación y presidenta del Poder Judicial (2/2).

Gerente de productora de concierto de Agua Marina figura como investigado en red ligada a 'Jorobado'.

Dina Boluarte: Fiscalía solicita impedimento de salida del país contra destituida expresidenta.

Exministra cuestiona capacidad de José Jeri para liderar el país: Tiene serios cuestionamientos.

Primer día de José Jerí como presidente: reuniones y coordinación para el nuevo gabinete.

José Jerí se reunió con fiscal de la Nación y presidenta del Poder Judicial (1/2).

Sector transporte exigen gabinete técnico a Jerí: Que no sea conformado por grupos parlamentarios.

Además hoy día 11 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.