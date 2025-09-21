DESERCIONES MILITARES REVELAN PÁNICO EN EL ALTO MANDO CHAVISTA I Gestión
El periodista y analista venezolano Eduardo Menoni señaló en Radar 24 que las recientes declaraciones de DiosdadoCabello, incluyendo amenazas contra opositores, reflejan la desesperación de un régimen dictador que no logra ocultar la presión de la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe. Afirmó que el chavismo ya no controla a la población ni a los propios militares, mientras se multiplican las deserciones de altos mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Sobre el caso del general de división Pedro Rafael Suárez Caballero, Menoni confirmó que se encuentra en EstadosUnidos tras ser intervenido en TrinidadYTobago, donde habría ofrecido colaborar con información sensible sobre la aviación venezolana y el estado real de las fuerzas militares. Explicó que muchos oficiales prefieren negociar con Washington antes que enfrentar penas perpetuas o la pérdida de sus familias, lo que anticipa una estampida de deserciones y refleja la baja moral dentro del ejército chavista.
