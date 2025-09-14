GRABADO el 14-09-2025

El terror de Maduro: especialista señala detalles de posible ingreso de Estados Unidos a Venezuela

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela continúa escalando. Mientras el régimen de Nicolás Maduro ordenó reforzar la presencia militar en cinco regiones costeras y movilizar a millones de milicianos, el presidente estadounidense, Donald Trump, respondió con un veremos qué pasa cuando fue consultado sobre la posibilidad de ataques dentro del territorio venezolano. Venezuela nos está enviando pandilleros, narcotraficantes y drogas. Es inaceptable, enfatizó.

De acuerdo con Luis Quiñones, exdirector de campaña del presidente Donald Trump, una eventual operación militar estadounidense en territorio venezolano podría ejecutarse en apenas 24 horas, con la captura de Maduro y el nombramiento de un nuevo mandatario. El especialista destacó que el despliegue de ocho buques de guerra y un submarino en el mar Caribe confirma que Washington está preparado para una ofensiva rápida.

La tensión aumentó tras el derribo de una lancha que, según autoridades norteamericanas, transportaba drogas y a once presuntos miembros del Tren de Aragua. Caracas negó la versión y acusó a Estados Unidos de atacar a pescadores en la Zona Económica Exclusiva venezolana. Además, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, denunció vuelos de inteligencia y acusó a Washington de preparar un plan de intervención para desplazar a Maduro del poder.

ADOCTRINAMIENTO MILITAR

En respuesta, el Ejecutivo venezolano convocó a un adoctrinamiento militar continuo para su población y alistó buques de guerra y armamento pesado en zonas estratégicas del país. En paralelo, Trump insistió en que la verdadera ilegalidad es que millones mueran cada año por el narcotráfico, dejando abierta la puerta a una acción militar contra el régimen chavista.

Desde Panorama

Un helicóptero espía de EE. UU. ha escalado las tensiones con Venezuela..

Audios de Juan José Santiváñez..

La novia que sabía todo: vida y lujos de la pareja del financista de la banda criminal Los Desa.

Abogado de Juan José Santiváñez: Hoy nuevamente se pretende censurarlo como ministro de Justicia.

El "pacto del vino"..

Audio entre Juan José Santiváñez y Eduardo Arana: el emisario del Diablo.

Iván García sobre audio entre Santiváñez y Arana: Estamos ante una crisis ministerial.

El terror de Maduro: especialista señala detalles de posible ingreso de Estados Unidos a Venezuela.

El pacto del vino: la respuesta formal en declaración jurada por la bomba de Osinergmin.

El manual de la extorsión del Loco Joe: nuevo capo peruano opera desde Río de Janeiro.

El campeón mundial de las mañanas: pan con chicharrón gana popular concurso de Ibai Llanos.

Audio entre Juan José Santiváñez y Eduardo Arana: el emisario del Diablo.

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 31 DE AGOSTO DEL 2025.

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 24 DE AGOSTO DEL 2025.

Fiesta en Osinermín..

Además hoy día 20 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Panorama

video

Un helicóptero espía de EE. UU. ha escalado las tensiones con Venezuela.

video

Audios de Juan José Santiváñez.

video

La novia que sabía todo: vida y lujos de la pareja del financista de la banda criminal Los Desa

video

Abogado de Juan José Santiváñez: Hoy nuevamente se pretende censurarlo como ministro de Justicia

video

El "pacto del vino".

video

Audio entre Juan José Santiváñez y Eduardo Arana: el emisario del Diablo

video

Iván García sobre audio entre Santiváñez y Arana: Estamos ante una crisis ministerial

video

El terror de Maduro: especialista señala detalles de posible ingreso de Estados Unidos a Venezuela

video

El pacto del vino: la respuesta formal en declaración jurada por la bomba de Osinergmin

video

El manual de la extorsión del Loco Joe: nuevo capo peruano opera desde Río de Janeiro

video

El campeón mundial de las mañanas: pan con chicharrón gana popular concurso de Ibai Llanos

video

Audio entre Juan José Santiváñez y Eduardo Arana: el emisario del Diablo

video

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 31 DE AGOSTO DEL 2025

video

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 24 DE AGOSTO DEL 2025

video

Fiesta en Osinermín.

Todos los videos desde Panorama en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Instalación del Congreso Constituyente del Perú

Instalación del Congreso Constituyente del Perú

Día de la Libertad de Expresión de Pensamiento

Día de la Libertad de Expresión de Pensamiento

Fundación del Club Unión Huaral

Fundación del Club Unión Huaral

Día Mundial del Software Libre

Día Mundial del Software Libre

Día Mundial de la Limpieza

Día Mundial de la Limpieza

Expo Perú Los Andes

Expo Perú Los Andes

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es sábado, 20 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.49
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo