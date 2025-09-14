GRABADO el 14-09-2025

El terror de Maduro: especialista señala detalles de posible ingreso de Estados Unidos a Venezuela

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela continúa escalando. Mientras el régimen de Nicolás Maduro ordenó reforzar la presencia militar en cinco regiones costeras y movilizar a millones de milicianos, el presidente estadounidense, Donald Trump, respondió con un veremos qué pasa cuando fue consultado sobre la posibilidad de ataques dentro del territorio venezolano. Venezuela nos está enviando pandilleros, narcotraficantes y drogas. Es inaceptable, enfatizó.



De acuerdo con Luis Quiñones, exdirector de campaña del presidente Donald Trump, una eventual operación militar estadounidense en territorio venezolano podría ejecutarse en apenas 24 horas, con la captura de Maduro y el nombramiento de un nuevo mandatario. El especialista destacó que el despliegue de ocho buques de guerra y un submarino en el mar Caribe confirma que Washington está preparado para una ofensiva rápida.



La tensión aumentó tras el derribo de una lancha que, según autoridades norteamericanas, transportaba drogas y a once presuntos miembros del Tren de Aragua. Caracas negó la versión y acusó a Estados Unidos de atacar a pescadores en la Zona Económica Exclusiva venezolana. Además, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, denunció vuelos de inteligencia y acusó a Washington de preparar un plan de intervención para desplazar a Maduro del poder.



ADOCTRINAMIENTO MILITAR



En respuesta, el Ejecutivo venezolano convocó a un adoctrinamiento militar continuo para su población y alistó buques de guerra y armamento pesado en zonas estratégicas del país. En paralelo, Trump insistió en que la verdadera ilegalidad es que millones mueran cada año por el narcotráfico, dejando abierta la puerta a una acción militar contra el régimen chavista.

