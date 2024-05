Según el fiscal adjunto Hernán Mendoza, la presidenta Dina Boluarte y el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, habrían cambiado sus versiones sobre la procedencia de los relojes Rolex y una pulsera Cartier, que utilizaba la mandataria, durante la última audiencia donde se evaluó el pedido para confirmar la incautación de las joyas.



Oscorima refirió que compró uno de los relojes, el Date Just oro rosa, para regalarlo a una familiar muy querida. Después [Dina Boluarte] dijo que utilizaba bisutería fina y que, luego, los relojes y las pulseras eran un regalo no aceptado y que, por molestias en el funcionamiento, los había entregado a Wilfredo Oscorima, sostuvo Mendoza.



RELOJES DEL HIJO



El fiscal indicó que las diferentes versiones crean incredibilidad respecto a las explicaciones de ambos sobre la entrega de los relojes Rolex y las joyas. Es por ello que el Ministerio Público ha decidido ampliar la investigación, al existir serios indicios de criminalidad de que estos bienes fueron entregados como beneficio, señaló a RPP.



Por su parte, Humberto Abanto, abogado de Wilfredo Oscorima, sostuvo que dos de los tres relojes incautados por la Fiscalía el pasado 10 de abril, durante la audiencia de exhibición, son del hijo del gobernador ayacuchano. No llevamos un reloj, sino tres Rolex y una pulsera. Dos relojes son del hijo. Un reloj es de Oscorima, al igual que la pulsera, explicó el letrado.

