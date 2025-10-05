Conflicto territorial en Anta frena el Censo 2025: Pobladores exigen respeto a sus límites
En la provincia de Anta, organizaciones sociales y frentes de defensa han anunciado su rechazo al Censo Nacional 2025, al denunciar que el INEI estaría incluyendo en la jurisdicción de La Convención territorios que, por ley, pertenecen a Mollepata.
