GRABADO el 05-10-2025

Conflicto territorial en Anta frena el Censo 2025: Pobladores exigen respeto a sus límites

En la provincia de Anta, organizaciones sociales y frentes de defensa han anunciado su rechazo al Censo Nacional 2025, al denunciar que el INEI estaría incluyendo en la jurisdicción de La Convención territorios que, por ley, pertenecen a Mollepata.



