GRABADO el 02-04-2025

"¡QUE VIVA EL AUTISMO!" Ministro de Dina causa indignación, pero joven autista lo deja en ridículo

BOFETADA EDUCATIVA Un joven autista aprovechó su discurso en un evento del Congreso sobre concienciación del autismo para responder contundentemente al ministro de Educación, Morgan Quero, quien horas antes había gritado: "¡Que viva el autismo!".

"Soy autista, no tonto. Conozcan más sobre nuestra condición para que no estén gritando que viva el autismo como lo hizo una autoridad", afirmó.



No es la primera vez que el ministro Quero causa rechazo, dias atrás había dicho que los profesores de inglés no necesitan saber inglés.



Desde El Búho pe

