GRABADO el 11-06-2025

El Monstruo reaparece en video y lanza graves acusaciones contra la Policía

Erick Moreno Hernández, alias "El Monstruo", cabecilla delictivo vinculado a extorsiones en Lima Norte, reapareció este martes a través de un video difundido en redes sociales, donde no solo confirmó su identidad, sino que acusó a miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) de corrupción y abuso de autoridad.



En un mensaje de casi seis minutos, grabado aparentemente en la clandestinidad, Moreno Hernández se mostró sin armas ni ostentación. No soy un santo, soy responsable de mis actos y los pagaré el día en que la Policía me logre poner las marrocas, aseguró al final del video, mientras exhibía los tatuajes en sus manos y pecho como prueba de identidad.



Durante el mensaje, el presunto criminal denunció que la PNP habría "sembrado" explosivos a su madre, quien reside en Ica, para vincularla falsamente con actividades extorsivas cometidas en Lima. Ahí se pueden dar cuenta que los policías la han sembrado a mi madre, afirmó, y cuestionó: ¿Cómo una persona que vive en Ica va a abastecer de explosivos en Lima?.



NIEGA CRÍMENES COMETIDOS EN LIMA NORTE



El video también contiene menciones a depósitos enviados a su madre, los cuales, según Moreno, fueron exclusivamente para su salud. También ofreció disculpas públicas a Liseth Cruz, madre de sus hijas, por el daño causado. Finalmente, negó ser responsable de todos los crímenes cometidos en Lima Norte. Muchos toman mi nombre para delinquir, dijo, sugiriendo que está siendo responsabilizado por actos ajenos.

Desde 24 Horas

Además hoy día 12 de Junio

