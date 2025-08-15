BLOQUEAN CARRETERA POR PARO DE COLECTIVOS EN HUACHO
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - VIERNES 15 DE AGOSTO DEL 2025.
DINA BOLUARTE LLEGA AL DISTRITO SANTA ROSA EN LORETO.
Carlos Alcántara y la dirección de "Asu Mare" 4.
CONTROL DE ACUSACIÓN CONTRA MARTÍN VIZCARRA POR DELITO DE COLUSIÓN AGRAVADA.
Topógrafos colombianos sobre Gustavo Petro: "Autoritario y absurdo".
Le robaron camioneta en segundos, fue a denunciar, pero no había sistema: "La empresa no le creyó".
Llegó en el momento preciso para abatir al delincuente.
20 casas afectadas tras explosión en Trujillo: "La onda expansiva ha sido demasiado grande".
SIMULACRO NACIONAL A 18 AÑOS DEL TERREMOTO EN PISCO.
Dina Boluarte, ministros y altos mandos llegan hoy a Santa Rosa: Así será la ceremonia.
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - VIERNES 15 DE AGOSTO DEL 2025.
¿Atentado en Trujillo fue de Los Pulpos? 3 heridos, 20 casas destruidas y un ataque a 'Bolaños'.
Los Pulpos, Los Pepes y La Jauría detrás de atentado en Trujillo: Usaron explosivo de minería ilegal.
Estaba con pareja, lo acorralan 15 personas y lo matan: Habrían querido meterlo a negocio de droga.
Además hoy día 15 de Agosto en el calendario del Perú.
