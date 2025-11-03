PERÚ Y MÉXICO SE ENEMISTAN POR BETSSY CHÁVEZ - BUENAS NUEVAS, MALAS NUEVAS
Betssy Chávez pidió asilo en la embajada de México. El excanciller de la República, Javier González Olaechea, nos cuenta qué pasará ahora. ¿El gobierno peruano debería acceder a la petición de asilo? Además, todo sobre el paro que un sector de transportistas acatará el martes 4 de noviembre. Ricardo Pareja de la Cámara de Transporte Urbano afirma que ir a paro no es una solución.
00:00 Presentación del programa
05:06 Canciller declara que Perú rompe relaciones con México
06:25 Entrevista con excanciller Javier González Olaechea
28:43 Betssy Chávez pide asilo a México
41:30 Comentarios del público
42:59 Agenda cargada del presidente José Jerí
47:09 Transportistas divididos por paro de transportistas
Desde Latina Noticias
PERÚ Y MÉXICO SE ENEMISTAN POR BETSSY CHÁVEZ - BUENAS NUEVAS, MALAS NUEVAS.
