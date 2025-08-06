GRABADO el 06-08-2025

Kremlin califica como positiva reunión entre PUTIN y representante de TRUMP Gestión

El presidente de Rusia, VladimirPutin, recibió este miércoles en Moscú al enviado exterior de confianza del presidente de EstadosUnidos, DonaldTrump, el empresario SteveWitkoff. La visita representa un paso clave en medio de la creciente tensión internacional por la crisisucraniana y la posible reactivación de los canales de diálogo bilateral.

Witkoff aterrizó por la mañana y fue recibido en el aeropuerto por el enviado ruso de inversiones, KirillDmitriev. Posteriormente, un video oficial del Kremlin mostró el momento en que Putin y Witkoff se estrechan la mano antes del inicio de la reunión.

Según el asesor de política exterior de Putin, YuriUshakov, el encuentro fue calificado como útil y constructivo. En declaraciones a Interfax, Ushakov informó que se abordaron dos temas principales: la guerra en Ucrania y las perspectivas de una cooperaciónestratégica entre ambos países.

Además hoy día 06 de Agosto en el calendario del Perú.

