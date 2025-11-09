GRABADO el 09-11-2025

La congresista Kelly Portalatino ha sido cuestionada por permitir el ingreso constante...

...a su despacho de Aldair Nilton Ceballos, un joven sentenciado que purgó condena por r0bo agravado, y quien, a través de redes sociales, publica declaraciones de amor a la parlamentaria.

KellyPortalatino CongresoPerú panorama PerúLibre panamericanatv

Desde Panorama

Betssy Chávez en el limbo: degradando la institución del asilo diplomático.

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 09 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

Betssy Chávez sigue en la Embajada de México a la espera del salvoconducto....

La congresista Kelly Portalatino ha sido cuestionada por permitir el ingreso constante....

Noches barranquinas sin control: venta de drogas y locales saltándose las normas.

El congresista Guido Bellido está a puertas de un juicio oral por terror1smo..

Agentes del Inpe y la Fiscalía realizaron una requisa en el p3nal Castro Castro..

Carlos Álvarez en Panorama: El país necesita mano de hierro contra la delincuencia.

Kelly Portalatino y las sentencias del amor: congresista con su pareja dentro de su despacho.

Miedo Bellido: juicio oral por terrorismo en la puerta del horno.

Requisa en el penal de los cabecillas: Castro Castro y los líderes de organizaciones criminales.

A la caza de la familia del millón: clan de la extorsión dominaba Lima y Callao.

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 02 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

Lo que dejaron las fiestas de Halloween: de Noche de Brujas a peligroso amanecer.

Cieneguilla en pie de lucha: vecinos en contra de posible trazo de nueva Carretera Central.

Además hoy día 10 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Panorama

video

Betssy Chávez en el limbo: degradando la institución del asilo diplomático

video

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 09 DE NOVIEMBRE DEL 2025

video

Betssy Chávez sigue en la Embajada de México a la espera del salvoconducto...

video

La congresista Kelly Portalatino ha sido cuestionada por permitir el ingreso constante...

video

Noches barranquinas sin control: venta de drogas y locales saltándose las normas

video

El congresista Guido Bellido está a puertas de un juicio oral por terror1smo.

video

Agentes del Inpe y la Fiscalía realizaron una requisa en el p3nal Castro Castro.

video

Carlos Álvarez en Panorama: El país necesita mano de hierro contra la delincuencia

video

Kelly Portalatino y las sentencias del amor: congresista con su pareja dentro de su despacho

video

Miedo Bellido: juicio oral por terrorismo en la puerta del horno

video

Requisa en el penal de los cabecillas: Castro Castro y los líderes de organizaciones criminales

video

A la caza de la familia del millón: clan de la extorsión dominaba Lima y Callao

video

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 02 DE NOVIEMBRE DEL 2025

video

Lo que dejaron las fiestas de Halloween: de Noche de Brujas a peligroso amanecer

video

Cieneguilla en pie de lucha: vecinos en contra de posible trazo de nueva Carretera Central

Todos los videos desde Panorama en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento del héroe nacional Andrés Avelino Cáceres

Nacimiento del héroe nacional Andrés Avelino Cáceres

Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo

Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo

Semana Turística del Valle del Mantaro

Semana Turística del Valle del Mantaro

Creación de la Escuela Nacional de Turismo

Creación de la Escuela Nacional de Turismo

Semana Internacional de la Ciencia y la Paz

Semana Internacional de la Ciencia y la Paz

Día de la Biblioteca Escolar

Día de la Biblioteca Escolar

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es lunes, 10 de noviembre de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.38
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo