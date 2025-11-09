GRABADO el 09-11-2025

La congresista Kelly Portalatino ha sido cuestionada por permitir el ingreso constante...

...a su despacho de Aldair Nilton Ceballos, un joven sentenciado que purgó condena por r0bo agravado, y quien, a través de redes sociales, publica declaraciones de amor a la parlamentaria.



Betssy Chávez en el limbo: degradando la institución del asilo diplomático.

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 09 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

Betssy Chávez sigue en la Embajada de México a la espera del salvoconducto....

Noches barranquinas sin control: venta de drogas y locales saltándose las normas.

El congresista Guido Bellido está a puertas de un juicio oral por terror1smo..

Agentes del Inpe y la Fiscalía realizaron una requisa en el p3nal Castro Castro..

Carlos Álvarez en Panorama: El país necesita mano de hierro contra la delincuencia.

Kelly Portalatino y las sentencias del amor: congresista con su pareja dentro de su despacho.

Miedo Bellido: juicio oral por terrorismo en la puerta del horno.

Requisa en el penal de los cabecillas: Castro Castro y los líderes de organizaciones criminales.

A la caza de la familia del millón: clan de la extorsión dominaba Lima y Callao.

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 02 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

Lo que dejaron las fiestas de Halloween: de Noche de Brujas a peligroso amanecer.

Cieneguilla en pie de lucha: vecinos en contra de posible trazo de nueva Carretera Central.

