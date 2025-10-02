GRABADO el 02-10-2025

ATV Noticias Central: Programa del miércoles 1 de octubre del 2025

ATVNoticias ATVEdiciónCentral
Surquillo: Camioneta es aplastada por un poste y la conductora se salva de milagro.

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del jueves 2 de octubre del 2025.

'Secretos de cocina': Aprende a preparar el famoso 'ratatouille' con Sandra Plevisani.

'Secretos de cocina': Programa del jueves 2 de octubre del 2025.

Dina Boluarte sobre la inseguridad ciudadana: "Estamos evaluando declarar en emergencia".

Dina Boluarte y su respuesta a los transportistas: "Son ustedes los que dejan de generar ingresos".

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 02 de Octubre de 2025.

¡Tragedia en Mi Perú! Un muerto y 18 heridos tras accidente protagonizado por camión sin frenos.

Juan Manuel Cavero Solano juramenta como el nuevo ministro de Justicia.

Martín Valeriano tras actos vandálicos durante el paro: "Los violentos son infiltrados".

Paro de transportistas: ¿Cuáles son los puntos donde se está viviendo con mayor intensidad?.

Paro de transportistas: No hay buses en el Callao y usuarios no pueden llegar a sus trabajos.

Martín Valeriano sobre el paro de transporte: "El Gobierno no tiene la voluntad para solucionar".

Paro de transportistas: Usuarios esperan más de una hora por la llegada de un bus.

Además hoy día 02 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Expo Amazónica

Expo Amazónica

Festividad de Nuestra Señora de los Ángeles en la región Cusco

Festividad de Nuestra Señora de los Ángeles en la región Cusco

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día de la Creación Política de Jauja

Día de la Creación Política de Jauja

Día Internacional de la No Violencia

Día Internacional de la No Violencia

