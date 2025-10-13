GRABADO el 13-10-2025

La insólita excusa de un extorsionador: Cae con arsenal de armas y droga, pero su cómplice huye

La División Anti Robos de la Policía Nacional del Perú (PNP) dio un duro golpe, en El Agustino, contra una presunta banda de extorsionadores. Dos sujetos tenían en su posesión armas, chalecos antibalas, drogas y hasta un dron. ¿Cómo explicaron todo eso? Uno de ellos dijo que fue comprando en la cachina. El otro, lamentablemente, huyó.

Desde Latina Noticias

Además hoy día 13 de Octubre en el calendario del Perú.

