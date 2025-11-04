JALLALLA WARMI CONQUISTARÁ EL SUR
Jallalla Warmis es una agrupación de sikuris formada por mujeres arequipeñas que comparten música, identidad y resistencia.
Desde 2014 difunden el arte ancestral del siku a través de talleres y actividades comunitarias.
Más de 300 mujeres, niñas y niños han formado parte de su propuesta cultural.
Hoy, su trabajo trasciende fronteras con una gira internacional por Chile, Argentina y Bolivia.
Esta es la fuerza de la música andina hecha por mujeres. DiarioElpueblo Arequipa
