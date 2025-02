El periodista de investigación, Mauricio Aguirre, reveló que durante las primeras pruebas operativas del nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez, previo a su inauguración, se identificó una serie de problemas operativos en el terminal aéreo.



"Hay una serie de situaciones dentro del terminal que no están terminadas y que, según documentación de Lima Airport Partners (LAP), no estarían terminadas hasta julio de este año. Hablo del VMS, un sistema de gestión de edificaciones", explicó Aguirre durante una entrevista con el programa 2025 en 24 Horas.



¿INAUGURACIÓN EN RIESGO



El periodista reveló que, mediante una carta enviada el 15 de febrero de este año, LAP notificó a su contratista, el consorcio Inti Punku, encargado de la construcción del nuevo aeropuerto, equipamiento e implementación del sistema VMS, que la empresa no había cumplido con la instalación de este sistema. Además, la empresa no habría cumplido con el pliego técnico requerido por LAP.



"En la carta señala que la situación está poniendo en riesgo la inauguración del aeropuerto, prevista para el 30 de marzo. Ellos reconocen que es muy difícil tener este sistema operativo para que el aeropuerto entre en operación. El consorcio intentó remediar la situación tratando de implementarlo con otro sistema, pero LAP les ha dicho que no", afirmó Aguirre.





Ingresa a http://ptv.pe/436404 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Central de Panamericana Televisión el 27/02/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Noticias adicionales en 24 Horas

Ministro Santiváñez y Fiscalía se enfrentan por liberación de alias 'Chucho'

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025

Alerta en norte del Perú: aumento de temperatura del mar genera riesgo de Fenómeno El Niño Costero

Nuevo aeropuerto Jorge Chávez: primeras pruebas definirán si se inaugura el 30 de marzo

Accidente la Panamericana Norte: choque entre tráilers deja al menos tres muertos en Chancay

Carlos Anderson sobre Carlos López Aedo: "¿Cuál es la necesidad de tener un vocero en particular?"

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025

Nuevo vocero del Ministerio del Interior ganaría 30 mil soles por 12 conferencias al mes

Aguirre: Retraso en implementación de sistema de alerta retrasaría inauguración del Jorge Chávez

ÚLTIMO MINUTO | Se reporta huaico en Punta Hermosa

¡Imágenes impactantes! Bus interprovincial es arrastrado por huaico en Ica

Abogado de Janet Tello afirma que intento de inhabilitación es "un procedimiento irregular"

Richard Arce critica designación de vocero en el Mininter: "Es un despilfarro de dinero"

Titular del Congreso: Ley que restringe extinción de dominio tiene algunas omisiones y falencias

Aníbal Torres acusa a Boluarte y Fujimori de pactar la destitución de Pedro Castillo

Además hoy día 28 de Febrero en el calendario del Perú.

Más videos de 24 Horas

Todos los videos desde el canal 24 Horas en Youtube.