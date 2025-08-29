GRABADO el 29-08-2025

Pedro Yaranga: Gobierno debe buscar lugares estratégicos para penales de máxima seguridad

En entrevista con Exitosa, el experto en temas de narcotráfico y terrorismo, Pedro Yaranga, señaló que el Gobierno debe seleccionar lugares estratégicos del país para construir penales de máxima seguridad.

Noticias del Perú y actualidad, política.

Detonan con explosivo un cajero automático en Ate: Delincuentes usaron cables a larga distancia.

César Salazar Poma, pidió mayor presencia policial en los exteriores del centro educativo.

Ica: Ciudadanos manifestaron que ha incrementado la inseguridad en la zona.

Piura registra más de 900 denuncias por extorsión: Colegios no son ajenos a la delincuencia.

Trujillo: Detonan aparato explosivo en negocio ubicado en la carretera industrial.

SJL: Vecinos piden medidas de seguridad tras asesinato de dueño de discoteca y dos trabajadores.

Pedro Yaranga: Gobierno debe buscar lugares estratégicos para penales de máxima seguridad.

'Cartel de los Soles' funciona como un sistema de corrupción estatal, señala especialista.

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 29/08/25.

Cercado de Lima: Bomberos no podrían atender emergencias por maceteros en medio de la calle.

Tomás Gálvez sobre Equipo Lava Jato: "Han encubierto a Odebrecht".

Tomás Gálvez sobre Equipo Lava Jato: "Han encubierto a Odebrecht".

Tomás Gálvez: "Me siguen en mi casa y al interior del Ministerio Público".

Tomás Gálvez: "Me siguen en mi casa y al interior del Ministerio Público".

Delia Espinoza ha hecho los "méritos suficientes" para no continuar en el Ministerio Público.

Además hoy día 29 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación del pueblo de Nasca (Ica)

Creación del pueblo de Nasca (Ica)

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

Fundación de la Universidad Nacional del Altiplano

Fundación de la Universidad Nacional del Altiplano

Golpe de Estado de Francisco Morales Bermúdez

Golpe de Estado de Francisco Morales Bermúdez

