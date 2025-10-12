Internet no olvida: Cómo cuidar tu reputación en línea y proteger tus datos SIEMPRECASARPP
El especialista en seguridad informática Boris Fernández explica qué es la huella digital y cómo cada clic, publicación o comentario en redes sociales deja un rastro permanente en Internet. Además, aborda la importancia de cuidar la reputación online, los riesgos de compartir información personal y cómo proteger nuestra privacidad en la era digital.
Además hoy día 13 de Octubre en el calendario del Perú.
