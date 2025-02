🗣️ Gerardo Risco, presidente de la Cámara de Comercio de Aguas Verdes, se pronuncia sobre el cierre de fronteras de Ecuador con Perú y Colombia que ordenó el presidente Daniel Noboa. Risco sostiene que no han "tenido reactivación económica del comercia en la frontera" y que en Tumbes no tienen "industrias que generen desarrollo".



"En Tumbes no tenemos industrias que generen desarrollo"



