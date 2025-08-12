GRABADO el 12-08-2025

¡ESTRENO SOÑADO! Peruano FELIPE CHÁVEZ debutó con BAYERN MÚNICH en partido amistoso Líbero

El jugador peruano, FelipeChávez, debutó de manera oficial en el primer equipo de BayernMúnich. El volante realizó una gran jugada para el conjunto 'bávaro'.

