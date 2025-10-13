GRABADO el 13-10-2025

Ed Málaga analiza los escenarios de José Jerí en la Presidencia de la República

Conversamos con el congresista Ed Málaga sobre lo que le espera a José Jerí a horas de que conforme su primer gabinete.

p21tv entrevista21 josejeri edmalaga

-

