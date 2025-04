GRABADO el 05-04-2025

Callao: peatones salvan de morir tras caída de poste de luz

Un hombre se salvó de morir tras la sorpresiva caída de un poste de alumbrado público en el cruce de las avenidas Argentina y Elmer Faucett, en el Callao. Las cámaras de seguridad registraron el preciso momento en que el peatón, ya ubicado en la berma central, tuvo que correr desesperadamente para evitar ser aplastado. Otro transeúnte también aceleró el paso para ponerse a buen recaudo. El poste impactó contra los cables de otra estructura, lo que amortiguó su caída e impidió una tragedia mayor.



Testigos del hecho contaron que varias unidades, como taxis y combis, se encontraban detenidas en el lugar y podrían haber sido alcanzadas por el pesado objeto. Gracias a Dios no pasó a más, pero si caía un poco más allá, estaríamos hablando de varios muertos, comentó un vecino. Otro apuntó a la falta de mantenimiento como causa del accidente: Ese poste ya estaba inclinado, está en medio de la Faucett y nadie hace nada.



La caída dejó sin semáforo este concurrido cruce, lo que ocasionó una fuerte congestión vehicular durante varias horas. Ahorita el tráfico está imposible, he estado atrapado como 40 minutos, relató un conductor afectado. En tanto, la policía tuvo que llegar para dirigir el tránsito de forma manual ante la ausencia de señalización.



VECINOS PREOCUPADOS



Desde el aeropuerto Jorge Chávez, cercano al lugar del incidente, se informó sobre lo ocurrido a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), recomendando a los pasajeros con vuelos próximos tomar sus precauciones. Vecinos del lugar también expresaron su preocupación por el mal estado de otros postes cercanos, advirtiendo que podrían colapsar en cualquier momento si no se toman acciones inmediatas.





