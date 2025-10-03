PASÓ EN EL PERÚ: PNP interviene al alcalde de Pataz y a 16 ronderos durante marcha hacia Lima
PASÓ EN EL PERÚ Noticiero desde regiones - 03 octubre 2025
LA LIBERTAD: PNP interviene al alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños y a 16 ronderos durante marcha hacia Lima
JUNÍN: Carla García, precandidata del APRA, respalda amnistía a militares acusados de violaciones a derechos humanos
CUSCO: Docentes universitarios exigen que Morgan Quero cumpla sus promesas antes de renunciar para postular al senado
LAMBAYEQUE: Gobernador regional presiona a Somos Perú para definir candidatura presidencial
AYACUCHO: Río Apurímac se desborda y comerciantes huyen con lo poco que pudieron salvar en el Vraem
LORETO: Loreto presenta oferta exportadora en Expo Amazónica 2025
¡NO SOLO ES LIMA! Con bloqueo de vías, ronderos y transportistas acatan paro en Cajamarca.
Ministro y congresista fujimorista fueron repudiados y expulsados entre gritos en Ayacucho.
Los extorsionan y encima la PNP los golpea Paro de transportistas paraliza Lima.
SIEMPRE LOS CRITICAN No pueden minimizar ni deslegitimar nuestras protestas, según lider juvenil.
Dina Boluarte habría copado la Policía con incompetentes para protegerse, según vocero de Gen Z.
¿MIEDO QUE ENFRENTE A DINA? Alcalde de Pataz, detenido durante marcha hacia Lima y luego liberado.
¿PURA "FINTA"? Acuña le hace el feo a postulación de Santivañez con APP: "que sumen, no que resten".
¿ZULLY Y FRANCO VIDAL EN EL CONGRESO? Congresista arma foro con streamers pero la plantaron.
Dina Boluarte desesperada por paro de Generación Z Pico a Pico con Mabel Cáceres.
Arzobispo de Lima se descompensó: Igual no se calló nada, motivó a los jóvenes a seguir protestando.
Ayacucho: Trabajadores de construcción civil se sumaron a la jornada nacional de movilización.
Además hoy día 06 de Octubre en el calendario del Perú.
