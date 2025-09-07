GRABADO el 07-09-2025

Accidente en el Cercado de Lima: Vehículo con nueve pasajeros cae del puente Abancay (2)

En horas de la mañana en Cercado de Lima, un vehículo quedó completamente destrozado tras caer desde una considerable altura desde el puente Abancay.



Los pasajeros se salvaron de morir luego de que la camioneta en la que iban se despistara y cayera desde mas de seis metros de altura.



Primeros reportes indica que los heridos son ocho integrantes de una familia y el conductor que se dirigían a una iglesia cristiana resultaron heridos luego que la camioneta en la que viajaban se despistara y cayera hasta la zona peatonal del Parque de La Muralla.



FUERON TRASLADOS A UN CENTRO DE SALUD



Tras el accidente, personal de la Policía Nacional del Perú, bomberos y paramédicos acudieron hasta el lugar de los hechos para entender la emergencia.



Cabe señalar que, según reportes policiales, el vehículo se transportaba del Rímac al distrito de La Victoria y por causas que aún se investigan, se despistó, cayendo del puente Abancay.

Desde 24 Horas

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO LUNES 8 DE SETIEMBRE DEL 2025.

Intervienen a menores de 13 y 16 años que se graban realizando disparos para amedrentar a víctimas.

Cierran tramo de la vía Pasamayito por deslizamiento de rocas en Comas.

Martín Vizcarra relata cómo fue su encuentro con Pedro Castillo en el penal de Barbadillo.

El jugoso Adobo arequipeño es otro desayuno de talla mundial.

Accidente en el Cercado de Lima: Vehículo con nueve pasajeros cae del puente Abancay (2).

Periodista Jaime Chincha falleció hoy a los 48 años (2).

Extorsionadores detonan explosivo en minimarket en Puente Piedra.

Puente Piedra se suma a la fiebre del pan con chicharrón: Vecinos hacen largas colas para degustarlo.

Martín Vizcarra sobre ministro Santivañez: Toma todas las decisiones, es el presidente actualmente.

Dina Boluarte preparó pan con chicharrón en comedor popular en Lurín.

Les piden 20 mil soles de cupo: Locales comerciales fueron atacados a balazos en Huaycán.

Accidente en el Cercado de Lima: Vehículo con nueve pasajeros cae del puente Abancay.

Periodista Jaime Chincha falleció hoy a los 48 años.

Perú vence a Chile y clasifica a la final del Mundial de Desayunos: ahora enfrentará a Venezuela (2).

Además hoy día 08 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.