GRABADO el 10-10-2025

DESDE CHORRILLOS: RECONSTRUIMOS EL ATENTADO CONTRA AGUA MARINA Pasa en la Calle

Desde Chorrillos, el equipo de PasaEnLaCalle llegó al punto exacto donde se produjo el atentado contra la orquesta Agua Marina, que dejó cinco heridos entre ellos músicos, un sonidista y un vendedor ambulante.



Reconstruimos minuto a minuto cómo ocurrió el ataque: la ruta de la moto, el lugar de los disparos y el silencio que hoy domina la zona. La Policía halló 23 casquillos de bala y aún no hay detenidos. ¿Qué se sabe hasta ahora del caso?



Mira el IRL COMPLETO: https://youtube.com/live/XDTViQhwa3A



Pasa en la Calle, ahora en IRL y con multicámara.

Nuestro programa de YouTube que atiende denuncias ciudadanas sobre los problemas que aquejan a la ciudad regresa en un nuevo formato, uno más arriesgado y, a la vez, inmersivo.

Todos los jueves, a partir de las 5:00 p.m., podrás ser testigo del primer formato multicámara en IRL periodístico para que, junto a nosotros, puedas hacer seguimiento de los casos que estamos atendiendo.



AguaMarina Chorrillos Extorsión PasaEnLaCalle SeguridadCiudadana Delincuencia Perú



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales

Desde EL COMERCIO

Donald Trump revela conversación con María Corina Machado tras el Nobel de la Paz El Comercio.

ATENTADO A AGUA MARINA: EL VERDADERO 'PLAN CERCO' TRAS LA BALACERA EN CHORRILLOS Pasa en la Calle.

Las investigaciones fiscales que enfrenta Dina Boluarte tras la vacancia El Comercio.

Venezuela denuncia ante la ONU agresión militar de EE.UU. en el Caribe El Comercio.

PERÚ VS CHILE EN VIVO PARTIDO AMISTOSO 2025 El Comercio.

Quién es José Jerí, el controversial e inesperado presidente que sucede a Boluarte El Comercio.

DESDE CHORRILLOS: RECONSTRUIMOS EL ATENTADO CONTRA AGUA MARINA Pasa en la Calle.

Cronología de María Corina Machado: de Súmate a su histórico Premio Nobel de la Paz El Comercio.

Reacciones en Venezuela y el mundo tras el Nobel de la Paz a María Corina Machado El Comercio.

La inesperada reacción de Trump al saber que no obtuvo el Nobel de la Paz El Comercio.

José Jerí nuevo presidente del Perú: así fue su primera llegada a Palacio de Gobierno El Comercio.

Dina Boluarte fue destituida del cargo, ¿ahora qué sigue? TQH EN VIVO.

La emotiva reacción de María Corina Machado y Edmundo González al Nobel de la Paz El Comercio.

La emocionante reacción de María Corina Machado tras ganar el Nobel de la Paz 2025 El Comercio.

María Corina Machado gana el Nobel de la Paz 2025 El Comercio.

Además hoy día 12 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.