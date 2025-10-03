GRABADO el 03-10-2025

¿PURA "FINTA"? Acuña le hace el feo a postulación de Santivañez con APP: "que sumen, no que resten"

César Acuña elude preguntas sobre posible postulación de Juan José Santiváñez bajo bandera de APP



Alcalde de Pataz anuncia su candidatura a la presidencia tras ser intervenido por la PNP y sumar miles de seguidores en su marcha de sacrificio hacia Lima.



Comandante general de la PNP niega acusaciones sobre un supuesto informe sobre policías que colaboraban con El Monstruo





Desde El Búho pe

Cusco: Docentes universitarios exigen que Morgan Quero cumpla sus promesas antes de renunciar para p.

Junín: Carla García, precandidata del APRA, respalda amnistía a militares acusados de violaciones.

La Libertad: PNP interviene al alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños y a 16 ronderos durante marcha.

¿MIEDO A QUE ENFRENTE A DINA? Alcalde de Pataz, detenido durante marcha hacia Lima y luego liberado.

¿PURA "FINTA"? Acuña le hace el feo a postulación de Santivañez con APP: "que sumen, no que resten".

PASÓ EN EL PERÚ: PNP interviene al alcalde de Pataz y a 16 ronderos durante marcha hacia Lima.

¿ZULLY Y FRANCO VIDAL EN EL CONGRESO? Congresista arma foro con streamers pero la plantaron.

Dina Boluarte desesperada por paro de Generación Z Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Arzobispo de Lima se descompensó: Igual no se calló nada, motivó a los jóvenes a seguir protestando.

Ayacucho: Trabajadores de construcción civil se sumaron a la jornada nacional de movilización.

Agricultores preparan medidas de lucha por indiferencia del gobierno que prioriza agua para minería.

Paro de transportes y todas las razones de la protesta AGENDA REGIONAL.

Masivo paro de transportistas y este sábado sale la Generación Z Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Ayacucho: Sutep da ultimátum a Boluarte hasta el 6 de octubre para firmar ley de pensiones.

¡TONTO NO ERA! Santivañez cosechaba votos con cada ministerio que tuvo: incluso con evangélicos.

Además hoy día 04 de Octubre en el calendario del Perú.

