GRABADO el 13-09-2025

'Santi', el Pitbull de Dina TresxSiete 177

Cast:
Equipo de Producción:
Director Periodístico: ENRIQUE A. CHÁVEZ DURÁN
Productora Ejecutiva: ANGIE CARDENAS RAMIREZ

Desde Revista CARETAS

'Santi', el Pitbull de Dina TresxSiete 177.

EL EX AMIGO DE LÓPEZ ALIAGA JULIO GAGO Perú 2026 .

EL PAN CON CHICHARRÓN VS. LA AREPA CHEMA TOVAR Perú 2026 .

EL RETIRO DEL PERÚ DE LA CORTE IDH VÍCTOR GARCÍA TOMA Perú 2026 .

EL FUTURO DEL TREN DE PORKY FABRICIO OROZCO Perú 2026 .

43 ANDREA LLOSA se CONFIESA.

¿PUEDEN QUEDAR CANDIDATOS FUERA? JAVIER ALBÁN Perú 2026 .

EPIDEMIA DE LA DELINCUENCIA CARLOS ÁLVAREZ Perú 2026 .

Phillip Butters sobre su estrategia política en su candidatura para las Elecciones 2026.

EL EX AMIGO DE LÓPEZ ALIAGA JULIO GAGO Perú 2026 .

¿Por qué votar por Phillip Butters para las Elecciones 2026?.

Maju Mantilla declara tras supuesta infidelidad a su esposo con el productor de 'Arriba mi gente'.

Surquillo: Extranjeros atacan con cuchillo a policías e intentan robar patrullero.

ELECCIONES 2026: Philip Butters expone su plan contra la extorsión.

¿Adiós ley seca? El Congreso debate retirar la ley y cambios para elecciones 2026.

Además hoy día 14 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festividad del Señor de Locumba en la provincia de Jorge Basadre (Tacna)

Festividad del Señor de Locumba en la provincia de Jorge Basadre (Tacna)

Festividad del Señor de la Misericordia en Santiago de Chuco (La Libertad)

Festividad del Señor de la Misericordia en Santiago de Chuco (La Libertad)

Nacimiento del tenista nacional Luis Horna

Nacimiento del tenista nacional Luis Horna

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Festividad del Señor Manuel Exaltación de la Santa Cruz en el distrito de Mollepata (Cusco)

Festividad del Señor Manuel Exaltación de la Santa Cruz en el distrito de Mollepata (Cusco)

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

