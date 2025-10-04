GRABADO el 04-10-2025

¿Dina Boluarte trata de provocar a los peruanos? PBO con Chema Salcedo

Desde PBO

Entre Nos con Patricia Arbulú por PBO: Entrevista a Phillip Butters -En Vivo (Domingo 05 de octubre).

PBO con Chema Salcedo - En Vivo (Sábado 04 de octubre del 2025).

¿Dina Boluarte trata de provocar a los peruanos? PBO con Chema Salcedo.

Combutters por PBO - En Vivo (Viernes 03 de octubre del 2025).

¿El Gobierno de Dina Boluarte está dejando de lado la seguridad ciudadana?.

¿La reestructuración en la selección peruana es puro cuento? .

¿Óscar Arriola, comandante general de la PNP, capturará a Vladimir Cerrón?.

¿Alcalde de Ate, Franco Vidal, es convocado a la selección?.

Además hoy día 05 de Octubre en el calendario del Perú.

