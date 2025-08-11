GRABADO el 11-08-2025

"¡ES UNA PROVOCACIÓN!" Nuevos incidentes en la isla Santa Rosa elevan la tensión con Colombia

TODO QUEDO REGISTRADO Los recientes incidentes ocurridos en la isla Santa Rosa han generado preocupación e indignación en la región de Loreto. Solo en los últimos días se reportó el ingreso no autorizado de una avioneta militar del país vecino, así como la presencia de policías colombianos en territorio peruano. A ello se suma que, este lunes, se registró un tenso incidente entre dos embarcaciones debido a la colocación sin autorización de una bandera colombiana. El alcalde Julio César Kahn Noriega, de la Municipalidad Provincial de Mariscal Ramón Castilla, calificó estos hechos como una "provocación" por parte de Colombia y pidió la intervención de la Cancillería peruana.



