Ayacucho: Asfah cuestiona declaraciones de Dina Boluarte ante ola de inseguridad

La dirigente de la Asociación de Familiares de Asesinados y Heridos del 15 de diciembre Asfah, Yobana Mendoza, cuestionó duramente el liderazgo de la presidenta Dina Boluarte, al considerar que su gobierno ha mostrado incapacidad para frenar la creciente inseguridad ciudadana en el país. No tiene la capacidad de elegir a sus ministros del Interior ni de enfrentar la violencia que afecta a miles de peruanos, declaró en diálogo con Jornada.

Mendoza criticó que, ante los recientes asesinatos, robos y ataques a transportistas registrados en Lima, Trujillo, Arequipa y otras regiones, la mandataria haya señalado que la solución sería no responder llamadas desconocidas. Qué pena da escuchar esas barbaridades. Un presidente debe buscar soluciones reales, no evadir responsabilidades, expresó la dirigente, quien representa a las familias de las víctimas de las protestas del 15 de diciembre de 2022 en Ayacucho.

La representante del Asfah sostuvo que la actual ola de criminalidad refleja una ausencia total de planificación estatal. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 85 de peruanos considera que vive inseguro, y los homicidios aumentaron más del 30 en los últimos tres años. Cada día mueren personas en manos del crimen, y la respuesta del gobierno es el silencio, enfatizó Mendoza.

Finalmente, la dirigente afirmó que el país atraviesa una crisis moral y de autoridad que impide la recuperación de la confianza ciudadana. Dina Boluarte gobierna rodeada de amistades y no de profesionales capaces. Desde que asumió el cargo, la violencia no ha hecho más que crecer, declaró. Mendoza exhortó al Ejecutivo a tomar acciones concretas y a respetar el derecho a la vida y a la justicia en todas las regiones del país.



