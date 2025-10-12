Apagón contra el crimen: más de un millón de celulares bloqueados I Aliados por la seguridad EN VIVO
Esta semana en Aliados por la seguridad: el crimen pierde conexión, los falsificadores quedan al descubierto y los héroes urbanos demuestran que la seguridad no se apaga.
1 Apagón de celulares: más de 1.5 millones de equipos vinculados a delitos fueron bloqueados entre abril y setiembre. Una medida clave para cortar la cadena del crimen y evitar que los delincuentes sigan operando con teléfonos manchados de sangre.
2 Serenazgo en alerta: en Puente Piedra, valientes agentes municipales se enfrentan a extorsionadores y bandas armadas. Su trabajo es ejemplo de compromiso y coraje.
3 Golpe a la falsificación: chalecos antibalas falsos, prendas clonadas y alimentos no aptos para el consumo fueron incautados por la Policía Fiscal. Un operativo valorizado en 18 millones de soles que protege la salud pública y la propiedad intelectual.
4 Asaltaba a universitarios: en Chorrillos, un delincuente fue capturado por el grupo Terna tras atacar a jóvenes estudiantes. Sus propios cómplices terminaron delatándolo.
Aliados por la seguridad, el programa de TVPerú Noticias que muestra la lucha real contra el crimen y cómo la Policía y la ciudadanía hacen frente, juntos, a la delincuencia.
