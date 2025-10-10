GRABADO el 10-10-2025

Alex Paredes descarta formar parte del Gabinete de José Jerí: "Para nada"

El congresista Alex Paredes descartó formar parte del nuevo Gabinete de José Jerí y señaló que quiere cumplir su compromiso como parlamentario.



Noticias del Perú y actualidad, política.



