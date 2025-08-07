GRABADO el 07-08-2025

Noticias del 7 de agosto: TRUMP Y PUTIN SE REUNIRÁN / ARANCELES ENTRAN EN VIGOR Noticiero

Desde el Kremlin confirmaron que, tras la visita del enviado especial de la Casa Blanca, está prevista una importante cumbre entre los presidentes de EstadosUnidos, DonaldTrump, y de Rusia, VladimirPutin, que se celebraría en los próximos días. Los preparativos ya están en marcha, marcando un posible reencuentro diplomático que podría reconfigurar las tensiones globales, especialmente en torno al conflicto de Ucrania y las líneas de cooperación estratégica entre ambas potencias.



A partir del jueves 7 de agosto a las 12:00 horas, entraron en vigor una serie de aranceles recíprocos del 50 sobre productos importados desde más de 90 países, incluidos seis de AméricaLatina. Esta acción sin precedentes por parte del gobierno de Trump redefine las reglas del comercio internacional moderno y busca fortalecer la recaudación interna mientras se evita una escalada inflacionaria o recesiva, consolidando una estrategia arancelaria agresiva.



En Israel, el ministro de Defensa, IsraelKatz, afirmó que el ejército deberá ejecutar todas las decisiones políticas en la guerra en la FranjadeGaza. Sus declaraciones reflejan las crecientes tensiones internas ante la posibilidad de una ocupación total del territorio palestino, lo que desata un debate sobre las implicancias militares, humanitarias y diplomáticas de una escalada en el conflicto que ya enfrenta desafíos complejos en recursos, estrategia y opinión pública.



Tras el arresto de un activista organizador de caravanas, cerca de 300 migrantes de diversos países emprendieron a pie una ruta desde el sur de México rumbo a la capital. La movilización, que ocurre en medio de presiones migratorias y políticas fronterizas más estrictas, revela la urgencia del objetivo migratorio y la resiliencia de quienes cruzan territorios en busca de protección, trabajo o reencuentro familiar.



La empresa Apple anunció una inversión masiva de 100.000 millones de dólares en EstadosUnidos como parte de su impulso por potenciar la producción nacional y esquivar aranceles. El presidente Trump presentó esta iniciativa como un triunfo del enfoque AmericaFirst, diseñado no solo para contrarrestar la supremacía tecnológica de China, sino también para estimular la competitividad industrial y asegurar el control de la cadena de suministro.



