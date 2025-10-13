GRABADO el 13-10-2025

EN VIVO JOSÉ JERÍ JURA como PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

03:38:20 JOSÉ JERÍ JURA como PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA



03:29:36 DINA BOLUARTE brinda MENSAJE A LA NACIÓN



DINA BOLUARTE no se presentará en el CONGRESO, afirma su abogado, PLENO VOTA VACANCIA



01:53:12 El congresista José Cueto, opina sobre lo que sucede en el Congreso.



01:19:46 Conversamos con el constitucionalista Aníbal Quiroga, sobre el futuro de Dina Boluarte con estas 4 mociones de vacancia en su contra.



01:31:05 DINA BOLUARTE deberá presentarse en el CONGRESO a las 11:30pm para afrontar su VACANCIA



51:47 Conversamos con el analista político, José Carlos Requena, quien analiza la admisión de las mociones de vacancia contra Dina Boluarte.



02:20 Congreso DEBATE pedidos de vacancia contra Dina Boluarte



Perú21tv p21tv parodetransportistas dinaboluarte aguamarina concierto atentado congreso envivo pleno

Desde Peru21TV

EN VIVO Juicio oral contra SUSANA VILLARÁN por aportes de Odebrecht y OAS.

EN VIVO JOSÉ JERÍ JURA como PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

Jaime de Althaus analiza el ascenso de JOSÉ JERÍ COMO PRESIDENTE tras la VACANCIA DE DINA BOLUARTE.

José Cueto: NUEVO MINISTRO DEL INTERIOR -de JOSÉ JERI- debe tener pantalones bien puestos.

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente de la República?.

¿Qué personajes rodean al presidente José Jerí? ¿Quiénes son Luis Alfonso Morey y Patricia Li?.

CONFIEP Jorge Zapata: Decisiones apresuradas del Congreso PONEN EN RIESGO la ECONOMÍA PERUANA.

¿Qué es RECOMIENDA.PE?.

Las primeras ACTIVIDADES OFICIALES de JOSÉ JERÍ nuevo PRESIDENTE, LLEGA A PALACIO DE GOBIERNO.

MARÍA CORINA MACHADO, NOBEL DE LA PAZ 2025: símbolo de resistencia democrática en VENEZUELA.

EN VIVO JOSÉ JERÍ JURA como PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

José Jerí asume presidencia / último pronunciamiento de Dina Boluarte.

Abogado de Dina Boluarte: "Descarto que la Presidenta o bien se asile o bien huya del país".

TRAS PEDIDO DE VACANCIA DE DINA BOLUARTE Roberto Chiabra: "Sí asumiría la Presidencia".

EN VIVO CUATRO MOCIONES DE VACANCIA contra DINA BOLUARTEGABINETE responde pr atentado a Agua Marina.

Además hoy día 14 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Peru21TV

Todos los videos desde Peru21TV en Youtube.