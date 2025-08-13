GRABADO el 13-08-2025

Gobierno promulga ley de amnistía a favor de miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional

La presidenta de la república, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, participó de la promulgación de la ley que concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de los comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000.



La ceremonia se desarrolló en Palacio de Gobierno pasadas las 12:00 horas. En la actividad, la acompañó el ministro de Justicia, Enrique Alcántara, así como el titular del Consejo de Ministros, Eduardo Arana y el gabinete ministerial.



