GRABADO el 18-09-2025

Piura: dejan explosivo en la puerta de un negocio por tercera vez EnVivoLR

Un negocio de moto respuestas, sufre su tercer ataque en menos de un mes, donde le exigen la suma de 20mil soles para que pueda continuar trabajando. La familia se ha visto en la obligación de abandonar su vivienda por miedo a sus vidas. Exigen a las autoridades que puedan dar con los responsables de esa banda criminal.



Piura

extorsión

bandas criminales

negocio

