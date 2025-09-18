GRABADO el 18-09-2025

Piura: dejan explosivo en la puerta de un negocio por tercera vez EnVivoLR

Un negocio de moto respuestas, sufre su tercer ataque en menos de un mes, donde le exigen la suma de 20mil soles para que pueda continuar trabajando. La familia se ha visto en la obligación de abandonar su vivienda por miedo a sus vidas. Exigen a las autoridades que puedan dar con los responsables de esa banda criminal.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento de Antonio Raimondi

Nacimiento de Antonio Raimondi

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Semana de Prevención del Embarazo Adolescente en América Latina

Semana de Prevención del Embarazo Adolescente en América Latina

Expo Perú Los Andes

Expo Perú Los Andes

Creación del Consejo Nacional de la Vicuña

Creación del Consejo Nacional de la Vicuña

Fallecimiento de Melitón Carvajal, héroe de la Guerra del Pacífico

Fallecimiento de Melitón Carvajal, héroe de la Guerra del Pacífico

