24 Horas Extorsionadores empleaban entidades del estado para encontrar datos de víctimas

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: LUNES 11 DE AGOSTO DEL 2025.

24 Horas off Puno: accidente deja 10 muertos y más de 30 heridos.

24 Horas Extorsionadores empleaban entidades del estado para encontrar datos de víctimas.

Choque de furgoneta con reja de condominio enciende alertas en vecinos de Huachipa.

Auto termina volcado tras impactar con otro vehículo en el Cercado de Lima y deja 8 heridos.

Municipalidad de San Isidro responde por denuncia de vendedora de tamales.

Sujetos atacan a balazos a un grupo de personas en Carabayllo y dejan un muerto.

Reabren tramo del Paseo Colón y habilitan carriles exclusivos para el Corredor Morado.

Expresidente de Colombia Álvaro Uribe defiende hermandad con Perú y propone dragado en el Amazonas.

Agente de la PNP es detenida por integrar una banda criminal en Puno.

Gobernador Regional de Tumbes cae mientras bailaba con unas ciudadanas.

Vendedora de tamales denuncia a sereno por llevarse su canastilla y hasta su monedero en San Isidro.

Delincuentes desmantelan moderna camioneta estacionada en una calle del Callao.

La Libertad: MIMP coordina con diferentes entidades acciones para ubicar a censista desaparecida.

Caso Jaime Artica: dictan prisión preventiva contra crnl PNP investigado por violación sexual.

Además hoy día 11 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de los Tambores Metálicos

Día Mundial de los Tambores Metálicos

Combate de Pantoja y Rocafuerte

Combate de Pantoja y Rocafuerte

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Festividad del Señor Crucificado de Santa (Áncash)

Festividad del Señor Crucificado de Santa (Áncash)

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

