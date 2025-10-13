GRABADO el 13-10-2025

General Arriola anuncia mensaje con Fiscalía para garantizar DD.HH. en marcha de este miércoles

Expreso, últimas noticias del Perú y el mundo

Suscríbete a nuestro canal: https://www.youtube.com/expresotv1501

Visita nuestra web: https://www.expreso.com.pe/

Síguenos en redes sociales y canales de difusión:

Facebook: https://www.facebook.com/diario.expreso

Instagram: https://www.instagram.com/diarioexpreso/

X: https://x.com/ExpresoPeru

TikTok: https://www.tiktok.com/diarioexpreso?langes

Telegram: https://t.me/NoticiasExpresoExtra

WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029Va0l5LHD8SDxaY4I1Z1O

Desde Diario Expreso

José Cueto respalda a José Jeri: Vizcarra tardó 10 días en formar gabinete y nadie dijo nada.

General Arriola anuncia mensaje con Fiscalía para garantizar DD.HH. en marcha de este miércoles.

DERECHA COBARDE LE ENTREGA LA PRESIDENCIA AL AHIJADO DE VIZCARRA CON JAVIER BEDOYA DENEGRI.

¡ FUERTE accidente en el RÍMAC! Motociclista herido tras choque con miniván .

¡ MACHADO gana PREMIO NOBEL DE LA PAZ !.

INTENTO DE ATENTADO CONTRA LÓPEZ ALIAGA Y JERÍ ES EL NUEVO PRESIDENTE INVITADO: WILBER MEDINA.

¡DE TERROR ! RLA denuncia intento de atentado en VMT noticiasperu loúltimo porky.

¡SE VA ! CONGRESO aprueba VACANCIA contra Dina Boluarte dinaboluarte.

Ministros se retiran del Congreso tras tenso debate sobre la inseguridad ciudadana.

¡CRISIS EN PERÚ! VACANCIA DE DINA BOLUARTE INVITADA: MARIELLA BALBI.

Bancada de Somos Perú anuncia que apoyará la vacancia contra Dina Boluarte.

Colapsa TECHO en Comisaría Surquillo y deja TRES policías heridos .

Fuerza Popular anuncia que apoyará las mociones de vacancia contra Dina Boluarte.

Bancada de Fuerza Popular anuncia moción de interpelación contra ministro del Interior .

Bancada de Renovación Popular anuncia moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte.

Además hoy día 13 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Diario Expreso

video

José Cueto respalda a José Jeri: Vizcarra tardó 10 días en formar gabinete y nadie dijo nada

video

General Arriola anuncia mensaje con Fiscalía para garantizar DD.HH. en marcha de este miércoles

video

DERECHA COBARDE LE ENTREGA LA PRESIDENCIA AL AHIJADO DE VIZCARRA CON JAVIER BEDOYA DENEGRI

video

¡ FUERTE accidente en el RÍMAC! Motociclista herido tras choque con miniván

video

¡ MACHADO gana PREMIO NOBEL DE LA PAZ !

video

INTENTO DE ATENTADO CONTRA LÓPEZ ALIAGA Y JERÍ ES EL NUEVO PRESIDENTE INVITADO: WILBER MEDINA

video

¡DE TERROR ! RLA denuncia intento de atentado en VMT noticiasperu loúltimo porky

video

¡SE VA ! CONGRESO aprueba VACANCIA contra Dina Boluarte dinaboluarte

video

Ministros se retiran del Congreso tras tenso debate sobre la inseguridad ciudadana

video

¡CRISIS EN PERÚ! VACANCIA DE DINA BOLUARTE INVITADA: MARIELLA BALBI

video

Bancada de Somos Perú anuncia que apoyará la vacancia contra Dina Boluarte

video

Colapsa TECHO en Comisaría Surquillo y deja TRES policías heridos

video

Fuerza Popular anuncia que apoyará las mociones de vacancia contra Dina Boluarte

video

Bancada de Fuerza Popular anuncia moción de interpelación contra ministro del Interior

video

Bancada de Renovación Popular anuncia moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte

Todos los videos desde Diario Expreso en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de la Escritoras

Día de la Escritoras

Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales

Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales

Fiesta patronal de la Virgen de Fátima en Santa María de Nieva

Fiesta patronal de la Virgen de Fátima en Santa María de Nieva

Festividad del Señor Cautivo de Ayabaca

Festividad del Señor Cautivo de Ayabaca

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es lunes, 13 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.44
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo