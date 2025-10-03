GRABADO el 03-10-2025

Accidente entre bus y combi congestiona av. Túpac Amaru Edición Mediodía Noticias Perú

Un accidente de tránsito en la avenida Túpac Amaru, en Comas, generó gran congestión vehicular. El hecho involucró a un bus de transporte público y una combi, dejando varios heridos. Las autoridades acudieron al lugar para atender la emergencia y restablecer el tránsito.



