GRABADO el 08-08-2025

Olvidados hasta que hay conflicto: Rechazo a Dina y Petro en el Amazonas por disputa territorial

RECHAZO A AMBOS GOBIERNOS Mientras Perú y Colombia continúan disputando un territorio, pobladores de la isla Santa Rosa y zonas aledañas cuestionan a sus autoridades por aparecer solo a raíz de este conflicto. A pesar del abandono, ellos se consideran netamente peruanos.



En tanto, durante la conferencia de la Presidencia del Consejo de Ministros, Eduardo Arana ratificó lo dicho por la presidenta Boluarte un día antes: Perú no tiene nada que conversar con Colombia respecto a la soberanía de la isla Santa Rosa, ya que está determinado que es territorio peruano, cerrando así la posibilidad de una mesa de diálogo con el país vecino.



Cuando se le consultó si la presidenta Boluarte estaría dispuesta a interrumpir su viaje para regresar a Perú lo antes posible debido a este conflicto, Arana aseguró que la mandataria está completamente informada de lo que sucede en el país y que no es necesario alterar su agenda, ya que puede tomar decisiones a distancia.





¡Súmate a la Buhocomunidad en YouTube!

El periodismo independiente necesita de una audiencia valiente como tú. En un contexto cada vez más hostil para la libertad de expresión, tu suscripción es un acto de resistencia.

Queremos seguir investigando, denunciando y contando lo que otros no quieren que sepas. ¿Nos acompañas?



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros contenidos.

Únete aquí: https://elbuho.pe/comunidad/



Nuestra web: www.elbuho.pe

Síguenos en nuestras redes sociales:

Facebook: ElBuho.pe

Instagram: elbuho.pe

Twitter/X: elbuhope

TikTok: elbuho.pe



noticiasperu ultimasnoticias peru fyp loultimo peru congreso NoticiasHoy Noticiashoyperu loultimonoticiasperu

dinaboluarte gustavopetro

Desde El Búho pe

PELIGROSO Analista advierte que la instauración de un Senado agravará el desequilibrio de poderes.

ADVERTENCIA Esta es la lección que nos dejó la elección del actual Congreso, de cara al 2026.

Congresistas peruanos y políticos colombianos quieren guerra Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Arequipa: Fiscalía da detalles sobre robo cibernético millonario a instituciones públicas.

Loreto: Loretanos rechazan declaraciones de Petro sobre Santa Rosa PASÓ EN EL PERÚ.

Ayacucho: Rafael López Aliaga revela que Luis Castañeda le pidió continuar su obra política.

¡URGENTE, SAQUEN A LA FISCAL! JNJ se queja al Congreso de Delia Espinoza no repone a Benavides.

PASÓ EN EL PERÚ: López Aliaga revela que Luis Castañeda le pidió continuar su obra política.

Olvidados hasta que hay conflicto: Rechazo a Dina y Petro en el Amazonas por disputa territorial.

¡TENSIÓN EN LA FRONTERA! Perú tomará medidas ante el ingreso no autorizado de avión colombiano.

JUEGAN PARA SI MISMOS El congreso cambió reglas electorales para no salir perdiendo, según analista.

Partidos y alianzas electorales, ¿qué se juega en las regiones? AGENDA REGIONAL.

Cusco: Cusco no quiere chatarra: gobernador Salcedo acelera su tren político PASÓ EN EL PERÚ.

Ayacucho: Familiares del 15 de diciembre a López Aliaga: No olvidamos sus agravios.

Live - Powered By Streamlabs Talk Studio.

Además hoy día 11 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.