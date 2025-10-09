Cae techo de comisaría en Surquillo y deja policías heridos EnVivoLR
El techo de la comisaría del distrito de Surquillo sufrió un colapso y dejó tres efectivos policiales heridos quienes fueron derivados al Hospital de la Policía tras el incidente.
Suscríbete SIN COSTO a La República Noticias y entérate de las noticias del Perú EN VIVO:
https://www.youtube.com/playlist?listPLOeiHuEWSMewJx1yKGFgdnFPeYgUcQrN
¿Tienes una denuncia o quieres reportar un hecho? Escríbenos al WhatsApp de La República https://wa.me/51941000000.
Noticias Perú, Perú hoy, Noticias en vivo, Último minuto, Lo último, Urgente, Noticias peruanas en vivo, streaming Perú, La República, El Popular, Líbero, Noticieros en Perú
Desde La República - LR+
¿SE VA DINA? Vacancia de Boluarte y Arana en el Congreso por atentado contra Agua Marina HLR.
MANIFESTANTES LANZARON HUEVOS A PHILLIP BUTTERS shorts.
Agua Marina EN VIVO: estado de músicos baleados en concierto EnVivoLR.
Cae techo de comisaría en Surquillo y deja policías heridos EnVivoLR.
Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 09 de octubre 2025 EnDirectoLR.
ATAQUE a AGUA MARINA: ya habían denunciado extorsión ante la PNP lr.
Ruth Luque responsabiliza a Boluarte por atentado contra Agua Marina HLR.
Así huyeron los atacantes de concierto de Agua Marina LR.
"LUEGO DE BLINDARLA 7 VECES, EL CONGRESO QUIERE VACAR A DINA BOLUARTE Curwen En La República.
CURWEN EN LA REPÚBLICA PROGRAMA del 10/10/25 La República - LR.
AGUA MARINA DENUNCIÓ EXTORSIONES DURANTE VARIOS MESES Curwen En La República.
¿Cumplió su palabra? La vez que El Monstruo amenazó a Agua Marina HLR.
Así se encuentran las víctimas de la balacera en el concierto de Agua Marina LR.
GOBIERNO SE LAVA LAS MANOS TRAS ATENTADO A AGUA MARINA Curwen En La República.
Balacera en concierto de AGUA MARINA EN VIVO HOY.
Además hoy día 10 de Octubre en el calendario del Perú.
La República - LR+
Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.