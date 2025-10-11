GRABADO el 11-10-2025

SJL: brutal enfrentamiento entre barristas deja dos heridos

La violencia entre barristas volvió a teñir de sangre las calles de San Juan de Lurigancho. Un enfrentamiento entre hinchas de Universitario y Alianza Lima, registrado cerca de la conocida loza EFIVASA, en el sector Keisy, dejó a dos jóvenes gravemente heridos. En las imágenes difundidas por redes sociales se observa cómo un grupo de sujetos ataca brutalmente a una persona hasta dejarla inconsciente en el pavimento.

Los testigos relataron que el enfrentamiento se originó durante una celebración de barristas, en medio de bengalas, fuegos artificiales y cánticos. Estaban haciendo fiesta, lanzaban cohetes y de pronto comenzaron los golpes y los tiros, contó un vecino. Según las grabaciones, uno de los jóvenes fue no solo golpeado, sino también desnudado por los agresores, quienes incluso grabaron la escena entre burlas y humillaciones.

Cuando los patrulleros llegaron al lugar, la mayoría de los agresores ya había huido. Los vecinos, aterrados, observaron cómo el joven permanecía tirado, desnudo y sin reaccionar sobre el pavimento. Otro herido también fue encontrado a pocos metros. Ambos fueron trasladados de urgencia al hospital Canto Grande, donde permanecen bajo observación. Ellos lo agarran con furia, como si quisieran matarlo, relató otro testigo.

VECINOS EXIGEN SEGURIDAD

Los residentes del sector exigen mayor presencia policial y del serenazgo. Debe haber más vigilancia, aquí hay niños que salen a jugar y da miedo pasar por la noche, dijo una vecina. Mientras tanto, la Policía investiga la identidad de los atacantes, presuntos integrantes de facciones violentas de ambas barras. Una vez más, los colores del fútbol se confunden con el rojo de la violencia, en una rivalidad que sigue cobrando víctimas en las calles.


Ingresa a http://ptv.pe/455884 para más información

Emitido en el programa 24 Horas Edición Sabatina de Panamericana Televisión el 11/10/2025

Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

