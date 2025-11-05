GRABADO el 05-11-2025

Mucha foto, cero balas

Desde Hildebrandt en sus trece

Panetón en la trayectoria de Keiko.

Pudo ser valiente.

La mala reputación.

Castillo y la derecha.

El asilo de Betssy.

Mucha foto, cero balas.

México lindo.

¡Rabien fujis V!.

Parando la orquesta.

Los que arman el show.

Puro y calvo.

Los pedicuristas de Jerí.

El mismo uñero.

Cortauñas en ristre.

Keiko se quedó sin juez.

Además hoy día 06 de Noviembre en el calendario del Perú.

Hildebrandt en sus trece

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día internacional contra la violencia y el acoso en la escuela, incluido el ciberacoso

Festividad de San Martín de Porres en Huancayo (Junín)

Día de la Canción Ayacuchana

Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados

Día de la Infantería de Marina

Semana Nacional Forestal

