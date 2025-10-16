GRABADO el 16-10-2025

Marcha Nacional: Al menos 11 personas fueron detenidos tras protestas en el Centro de Lima

Al menos 11 personas se encuentran detenidas en la sede de la División de Asuntos Sociales de la Policía Nacional del Perú (PNP) tras las protestas contra el Congreso y el Gobierno.

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 16/10/25.

Eduardo Ruiz llegó sin signos vitales al Hospital Arzobispo Loayza.

Minsa reporta que heridos en protestas sufrieron contusiones y heridas por perdigones.

Marcha Nacional: "59 efectivos policiales han sido trasladados a hospitales", detalla el Minsa.

Minsa reporta que heridos en protestas sufrieron contusiones y heridas por perdigones.

Castillo: "No se justifica los actos de violencia, las manifestaciones tienen que ser pacíficas".

Marcha Nacional: Al menos 11 personas fueron detenidos tras protestas en el Centro de Lima.

Jaime Quito impulsa moción de censura contra Mesa Directiva del Congreso.

Jaime Quito impulsa moción de censura contra Mesa Directiva del Congreso.

Marcha Nacional: Un fallecido y más de 100 heridos tras manifestaciones.

Manifestantes se retiran del Hospital Loayza tras vigilia por muerte de artistas urbano.

Ministro del Interior califica de "vándalos" a manifestantes que agredieron a policías.

Diversas regiones del país se sumaron a la marcha convocada por la 'Generación Z'.

Continúa vigilia en exteriores del Hospital Arzobispo Loayza tras fallecimiento del joven.

ANP reporta que 11 periodistas resultaron heridos durante protestas en el Centro de Lima.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación del distrito de Yarinacocha (Ucayali)

Creación del distrito de Yarinacocha (Ucayali)

Día Mundial de la Alimentación

Día Mundial de la Alimentación

Creación del distrito de Huanchay (Huaraz)

Creación del distrito de Huanchay (Huaraz)

Creación del distrito de Olleros (Huaraz)

Creación del distrito de Olleros (Huaraz)

Día Regional y Festival del Camu Camu

Día Regional y Festival del Camu Camu

Día de la Educación Inclusiva

Día de la Educación Inclusiva

