Defensor adjunto sobre nuevo Jorge Chávez: Encontramos inconvenientes en los ascensores

A más de una semana de haberse inaugurado entre bombos y platillos el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, el defensor adjunto, José Luis Agüero, reveló que la entidad encontró una serie de fallas en el terminal aéreo.



En declaraciones, Agüero mencionó que hubo problemas en el traslado de viajeros nacionales e internacionales por medio de los ascensores. Además, dificultades en la señalización la ciudad aeroportuaria.



La señalética no contribuyo a que los pasajeros se dispersen a la zona de embargue o hacia los registros de equipaje o hacía los servicios higiénicos. Hemos encontrado inconvenientes en el funcionamiento de ascensores y plataformas eléctricas, máquinas de check-in o de registros de pasajeros, comentó.



NO HAY INFORMACIÓN CLARA PARA LOS VIAJEROS



De acuerdo a la información compartida por la Defensoría del Pueblo, los viajeros nacionales e internacionales no cuentan con las indicaciones concretas, ya que, en muchos casos siguen las señaléticas que los llevan al antiguo aeropuerto Jorge Chávez.





