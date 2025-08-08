GRABADO el 08-08-2025

"SANTA ROSA es del PERÚ: colombianos en Leticia aclaran a GUSTAVO PETRO EnVivoLR

La República viajo hasta Leticia, en Colombia, donde los ciudadanos rechazan afirmaciones de Gustavo Petro, quien reclama sin sustento que Santa Rosa les pertenece. Leticianos aseguran que esto es una estrategia del mandatario para desviar la atención de la crisis interna en su país.



