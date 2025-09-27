GRABADO el 27-09-2025

Amanda Portales, La novia del Perú, y sus 60 años de trayectoria musical LR

Amanda Portales, natural de Lima pero con el corazón provinciano, cumple 60 años de vida artística y lo celebra con dos fechas en el Gran Teatro Nacional. En esta visita, La novia del Perú nos cuenta sus experiencias con Pastorita Huaracina, Jilguero de los Andes, Flor Pucarina y más artistas que fueron íconos de la música andina.

00:00 - 00:25 Presentación
00:26 - 01:30 Inicio en la música
01:31 - 02:57 Primera presentación
02:58 - 04:47 Producción musical
04:48 - 06:28 Experiencias con los grandes referentes
06:29 - 10:15 Defensa a su estilo musical
10:16 - 10:57 Compromiso con la música andina
10:58 - 12:28 Orgullo de su trayectoria
12:29 - 13:23 Aniversario en el Gran Teatro Nacional
13:24 - 16:23 Mix Amanda Portales desde la redacción LR

SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg

amanda portales
amanda portales la novia del peru
amanda portales aniversario
amanda portales concierto
amanda portales vaso de cristal

LaRepública amandaportales musicaperuana musicaandina

Desde La República - LR+

"Queremos trabajar sin miedo": tercer día de marcha para exigir seguridad EnVivoLR.

Buenazo en Fusión 2025: conoce la feria gastronómica que atiende hasta este 28 de setiembre.

UNIVERSITARIO vs CUSCO FC: a qué HORA juegan, dónde VER y análisis LR.

PETRO no entrará a EE. UU.: TRUMP retira su VISA tras llamar a SOLDADOS a desobedecerlo LR.

Camucha Negrete: reconocida actriz peruana fallece a los 80 años de edad LR.

Amanda Portales, La novia del Perú, y sus 60 años de trayectoria musical LR.

RUSIA se alinea con CHINA ante un posible ATAQUE MILITAR sobre TAIWÁN LR.

PALTA PERUANA vs CHILENA: ¿quién gana la batalla del sabor?.

PETRO pide a SOLDADOS de EE. UU. DESOBEDECER a TRUMP para defender PALESTINA LR.

¡NO TE LO PIERDAS! Descubre las noticias más importantes del día Viernes 26 de septiembre HLR.

¿Por qué Netanyahu lleva un código QR en la ONU? Todo lo que debes saber LR.

Netanyahu fue abucheado en la ONU: delegaciones abandonaron la sala mientras daba su discurso LR.

¡AHORA! TRUMP autoriza TIKTOK bajo CONTROL NORTEAMERICANO newslr.

Pescadores VENEZOLANOS DENUNCIAN ataques de ESTADOS UNIDOS en el MAR CARIBE.

PERÚMIN 37 EN VIVO: RESUMEN DEL ÚLTIMO DÍA DE LA CONVENCIÓN MINERA.

Además hoy día 27 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

La República - LR+

video

"Queremos trabajar sin miedo": tercer día de marcha para exigir seguridad EnVivoLR

video

Buenazo en Fusión 2025: conoce la feria gastronómica que atiende hasta este 28 de setiembre

video

UNIVERSITARIO vs CUSCO FC: a qué HORA juegan, dónde VER y análisis LR

video

PETRO no entrará a EE. UU.: TRUMP retira su VISA tras llamar a SOLDADOS a desobedecerlo LR

video

Camucha Negrete: reconocida actriz peruana fallece a los 80 años de edad LR

video

Amanda Portales, La novia del Perú, y sus 60 años de trayectoria musical LR

video

RUSIA se alinea con CHINA ante un posible ATAQUE MILITAR sobre TAIWÁN LR

video

PALTA PERUANA vs CHILENA: ¿quién gana la batalla del sabor?

video

PETRO pide a SOLDADOS de EE. UU. DESOBEDECER a TRUMP para defender PALESTINA LR

video

¡NO TE LO PIERDAS! Descubre las noticias más importantes del día Viernes 26 de septiembre HLR

video

¿Por qué Netanyahu lleva un código QR en la ONU? Todo lo que debes saber LR

video

Netanyahu fue abucheado en la ONU: delegaciones abandonaron la sala mientras daba su discurso LR

video

¡AHORA! TRUMP autoriza TIKTOK bajo CONTROL NORTEAMERICANO newslr

video

Pescadores VENEZOLANOS DENUNCIAN ataques de ESTADOS UNIDOS en el MAR CARIBE

video

PERÚMIN 37 EN VIVO: RESUMEN DEL ÚLTIMO DÍA DE LA CONVENCIÓN MINERA

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Descubrimiento del complejo arqueológico «Gran Pajatén»

Descubrimiento del complejo arqueológico «Gran Pajatén»

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Fallecimiento de Raúl Porras Barrenechea

Fallecimiento de Raúl Porras Barrenechea

Semana Turística de Ucayali

Semana Turística de Ucayali

Nacimiento de Google

Nacimiento de Google

Festival del Manglar en Puerto Pizarro

Festival del Manglar en Puerto Pizarro

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es sábado, 27 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.51
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo