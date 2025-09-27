GRABADO el 27-09-2025

Amanda Portales, La novia del Perú, y sus 60 años de trayectoria musical LR

Amanda Portales, natural de Lima pero con el corazón provinciano, cumple 60 años de vida artística y lo celebra con dos fechas en el Gran Teatro Nacional. En esta visita, La novia del Perú nos cuenta sus experiencias con Pastorita Huaracina, Jilguero de los Andes, Flor Pucarina y más artistas que fueron íconos de la música andina.



00:00 - 00:25 Presentación

00:26 - 01:30 Inicio en la música

01:31 - 02:57 Primera presentación

02:58 - 04:47 Producción musical

04:48 - 06:28 Experiencias con los grandes referentes

06:29 - 10:15 Defensa a su estilo musical

10:16 - 10:57 Compromiso con la música andina

10:58 - 12:28 Orgullo de su trayectoria

12:29 - 13:23 Aniversario en el Gran Teatro Nacional

13:24 - 16:23 Mix Amanda Portales desde la redacción LR



Además hoy día 27 de Setiembre

