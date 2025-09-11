GRABADO el 11-09-2025

Ley de fortalecimiento policial avanza sin requerir recursos adicionales

La normativa optimizará lucha contra la delincuencia con mejor gestión de recursos.



